Панарин рассказал про психическое расстройство, из-за которого перестал сидеть в интернете

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о психическом заболевании, из-за которого перестал пользоваться интернетом.
«Как перешёл к кнопочному телефону? Как фляга брызгать начинает. У меня ОКР, знаете про такое расстройство (обсессивно-компульсивное расстройство. — Прим. «Чемпионата»)? У нас каждый день новые взгляды на мир. Сейчас я к этому отношусь с удовольствием. Как будто освободился, раньше сидел часами в социальных сетях, в YouTube, с утра в туалете поднялся — локти на коленках отпечатались.
Как в команде относятся, что нет в общих чатах? Жалуются. Райан Ривз скоро мне купит телефон, потому что я у него стреляю, Алисе (Алисе Знарок, жене Панарина. — Прим. «Чемпионата») позвонить. В Америке 3G отключили, и моя Nokia в некоторых городах не ловит», — приводит слова Панарина «Матч ТВ».
Напомним, в прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 30-летний россиянин провёл 75 матчей, набрав 96 (22+74) очков при показателе полезности «+21». В плей-офф Панарина принял участие в 20 встречах, забросив шесть шайб и отдав 10 передач при полезности «-5».
«Рейнджерс» уступили в финальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-4.
- 26 июня 2022
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