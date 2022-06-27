Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тампа» на четвёртой минуте открыла счёт в шестом матче с «Колорадо»

«Тампа» на четвёртой минуте открыла счёт в шестом матче с «Колорадо»
Комментарии

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Счёт в матче на четвёртой минуте открыл Стивен Стэмкос. Результативной передачей отметился Ондржей Палат.
На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде плей-офф НХЛ «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» финишировала на пятом месте турнирного зачёта Восточной конференции, набрав 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, записал в свой актив 119 очков.

«Тампа» забила быстрый гол. Нас ждёт невероятный седьмой матч? LIVE развязки сезона НХЛ «Тампа» забила быстрый гол. Нас ждёт невероятный седьмой матч? LIVE развязки сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022