«Колорадо» сравнял счёт в начале второго периода с «Тампой»

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче — 1:1. «Колорадо» удалось сравнять счёт на второй минуте второго периода. Гол в свой актив записал Натан Маккиннон. Результативными передачами отметились Боуэн Байрэм и Габриэль Ландеског.

Напомним, «Тампа» открыла счёт в матче на четвёртой минуте первого периода после гола Стивена Стэмкоса.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде плей-офф НХЛ «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».