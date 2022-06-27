«Колорадо» повёл в счёте в шестом матче финала Кубка Стэнли с «Тампой»

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матч 2:1 в пользу «Колорадо». Второй гол в составе гостей забил Арттури Лехконен. Результативными передачами отметились Натан Маккиннон и Джош Мэнсон.

Ранее Маккиннон забил первый гол за «Колорадо» в этом матче.

В составе «Тампы» единственный на данный момент гол на свой счёт записал Стивен Стэмкос.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде плей-офф НХЛ «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».