Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Колорадо» повёл в счёте в шестом матче финала Кубка Стэнли с «Тампой»

«Колорадо» повёл в счёте в шестом матче финала Кубка Стэнли с «Тампой»
Комментарии

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матч 2:1 в пользу «Колорадо». Второй гол в составе гостей забил Арттури Лехконен. Результативными передачами отметились Натан Маккиннон и Джош Мэнсон.
Ранее Маккиннон забил первый гол за «Колорадо» в этом матче.

В составе «Тампы» единственный на данный момент гол на свой счёт записал Стивен Стэмкос.
На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде плей-офф НХЛ «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».

LIVE развязки сезона НХЛ! «Колорадо» несётся к Кубку Стэнли, обыгрывая «Тампу» в гостях LIVE развязки сезона НХЛ! «Колорадо» несётся к Кубку Стэнли, обыгрывая «Тампу» в гостях
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022