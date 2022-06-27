Маккиннон вышел на седьмое место в бомбардирах за первые 70 игр в Кубке Стэнли

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матч 2:1 в пользу «Колорадо». Результативной передачей отметился Натан Маккиннон, а также забросил первую шайбу в этом матче.
Натан вышел на седьмое место в списке бомбардиров за первые 70 игр в Кубке Стэнли. У канадского форварда стало 93 балла и он обогнал Джо Сакика, у которого 91. Первое место занимает Уэйн Гретцки, у «великого» 156 очков.
В составе «Тампы» единственный на данный момент гол на свой счёт записал Стивен Стэмкос.
На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо».
В предыдущем раунде плей-офф НХЛ «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».
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