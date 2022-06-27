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Игроки «Тампы» уверены, что в моменте второго гола «Колорадо» было нарушение. Видео

Игроки «Тампы» уверены, что в моменте второго гола «Колорадо» было нарушение. Видео
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Колорадо».

На 33-й минуте последний на данный момент гол в матче забил Арттури Лехконен из команды гостей. С пасами ему помогли Натан Маккиннон и Джош Мэнсон.

Во время второго для гостей взятия ворот произошёл крайне спорный момент. Игроки хозяев считают, что во время атакующих действий соперников было произведено нарушение на французском форварде команды Пьере-Эдуарде Белльмаре. После гола вся команда была в ярости.

ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В составе «Тампы» единственный на данный момент гол на свой счёт записал Стивен Стэмкос. На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Колорадо».

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