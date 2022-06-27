В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли.

В сегодняшнем матче форвард результативными действиями не отметился, однако в 20 играх плей-офф на его счету девять заброшенных шайб и шесть результативных передач. В регулярном сезоне НХЛ Ничушкин провёл 62 матча, в которых забил 25 голов и сделал 27 голевых передач.

Валерий Ничушкин выступает за «Колорадо» с 2019 года, куда перешёл из «Даллас Старз».

Напомним, «Колорадо» впервые с 2001 года стал обладателем Кубка Стэнли.