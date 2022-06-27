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Видео победного гола «Колорадо» в финале Кубка Стэнли

Видео победного гола «Колорадо» в финале Кубка Стэнли
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В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.

На 33-й минуте последний гол в матче забил финский форвард Арттури Лехконен из команды гостей. С пасами ему помогли Натан Маккиннон и Джош Мэнсон.

ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Таким образом, «Колорадо» впервые с 2001 года стал чемпионом НХЛ. Тогда в финале в серии они обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4-3.

Примечательно, что в составе команды выступает российский форвард Валерий Ничушкин.

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