«Колорадо» — единственная команда, выигравшая три из трёх финалов Кубка Стэнли

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.

Для «Колорадо» это финал стал третьим в истории, и все три из них они выиграли, cтав единственной командой в НХЛ, выигравшей все финалы Кубка Стэнли, в которых участвовали.

Напомним, первый финал для клуба был в сезоне-1995/1996 года, где в четырёх матчах была повержена «Флорида Пантерз».

Второй кубок «Колорадо» выиграл в сезоне-2000/2001, обыграв в финальной серии «Нью-Джерси Дэвилз» с общим счётом 4-3.

За «Колорадо» выступает российский форвард Валерий Ничушкин, впервые в карьере ставший обладателем Кубка Стэнли.