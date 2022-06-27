«Колорадо» — единственная команда, выигравшая три из трёх финалов Кубка Стэнли

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.
Для «Колорадо» это финал стал третьим в истории, и все три из них они выиграли, cтав единственной командой в НХЛ, выигравшей все финалы Кубка Стэнли, в которых участвовали.
Напомним, первый финал для клуба был в сезоне-1995/1996 года, где в четырёх матчах была повержена «Флорида Пантерз».
Второй кубок «Колорадо» выиграл в сезоне-2000/2001, обыграв в финальной серии «Нью-Джерси Дэвилз» с общим счётом 4-3.
За «Колорадо» выступает российский форвард Валерий Ничушкин, впервые в карьере ставший обладателем Кубка Стэнли.
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