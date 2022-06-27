Стала известна причина, по которой комиссар НХЛ не смог вручить «Колорадо» Кубок Стэнли

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.

После окончания матча комиссар НХЛ Гэрри Беттмэн должен был вручить «Колорадо» Кубок Стэнли, однако вместо него церемонию проводил его заместитель Билли Дэйли. Причиной отсутствия Беттмана стали проблемы со здоровьем, он восстанавливается после перенесённого заболевания COVID-19, сообщает в своём «твиттере» журналист Пьер Лебрюн.

Напомним, «Колорадо» впервые с 2001 года стал обладателем Кубка Стэнли и является единственным клубом, выигравший все финалы данного турнира, в которых участвовали.