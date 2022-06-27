Валерий Ничушкин проехался с Кубком Стэнли в руках. Видео

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.

После окончания игры российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, впервые ставший обладателем Кубка Стэнли и получив в руки трофей, проехался с ним по льду, ликуя и поднимая кубок над своей головой.

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Напомним, в 20 играх плей-офф на счету Ничушкина девять заброшенных шайб и шесть результативных передач. В регулярном сезоне НХЛ Валерий провёл 62 матча, в которых забил 25 голов и сделал 27 голевых передач.