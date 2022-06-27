В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.



Таким образом, канадский нападающий Кори Перри проиграл третий финал Кубка Стэнли подряд. В 2020 году он играл за «Даллас Старз», уступивший «молниям» в финале. В 2021 году – за «Монреаль Канадиенс», также уступивший «Лайтнинг» в решающей серии. За карьеру у Перри это уже 4-й финал с 4 разными командами. В 2007 году он выиграл Кубок Стэнли с «Анахайм Дакс».



Таким образом, «Колорадо» впервые с 2001 года стал чемпионом НХЛ. Тогда в финале в серии они обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4-3.