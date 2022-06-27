«Жёсткий соперник, но очень уважаю». «Колорадо» поблагодарил «Тампу» после окончания серии

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» состоялся шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.

После окончания игры «Колорадо» поблагодарил «Тампу» за проведённую серию. «Жёсткий соперник, но очень уважаю. Спасибо за отличную серию, «Тампа», — написано в официальном «твиттере» клуба.

Напомним, до сегодняшнего матча «Тампа» была действующим обладателем Кубка Стэнли. В прошлом сезоне «молнии» в финальной серии турнира обыграли «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1.

За «Колорадо» выступает один российский хоккеист, нападающий Валерий Ничушкин, который впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли.