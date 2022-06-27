«Можете поцеловать меня в задницу». Кадри ответил недоброжелателям

Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри ответил всем недоброжелателям после победы своей команды в финале Кубка Стэнли.



«Каждый, кто считал меня обузой для команды в плей-офф, может поцеловать меня в задницу», – сказал Кадри после матча.



В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Колорадо Эвеланш». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счётом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.



«Колорадо» впервые с 2001 года стал чемпионом НХЛ. Тогда в финале в серии они обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4-3.



Примечательно, что в составе команды выступает российский форвард Валерий Ничушкин.