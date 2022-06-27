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Ничушкин крепко обнял Василевского на послематчевом рукопожатии

Ничушкин крепко обнял Василевского на послематчевом рукопожатии
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин и вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский тепло поприветствовали друг друга во время рукопожатий после завершения финальной серии плей-офф.

В шести матчах финала Кубка Стэнли – 2022 Ничушкин забросил четыре шайбы в ворота своего соотечественника Василевского. Это позволило Валерию повторить рекорд «Эвеланш» по голам в финальных сериях – столько же забили Джо Сакик и Алекс Тэнгуэй в финале плей-офф.

«Колорадо» обыграл «Тампу» со счётом 4-2 в серии и завоевал первый Кубок Стэнли с 2001 года. Для Ничушкина сезон-2021/2022 стал лучшим в карьере. На его счету 52 (25+27) очка в регулярном чемпионате и ещё 15 (9+6) результативных баллов в плей-офф.

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