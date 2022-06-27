Церемония вручения Кубка Стэнли «Колорадо»

В Национальной хоккейной лиге завершился сезон-2021/2022. В шестом матче финальной серии плей-офф «Колорадо Эвеланш» взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и завоевал Кубок Стэнли.

В составе победителей отличились Натан Маккиннон и Артури Лехконен. За «молний» забил Стивен Стэмкос.

Отметим, что во время празднования форвард «Эвеланш» Николя Обе-Кюбель спешил к партнёрам на командное фотографирование и упал вместе с кубком на лёд. Впоследствии выяснилось, что кубок получил повреждения.

Для «Колорадо» эта победа в Кубке Стэнли стала первой с 2001 года. Обладателем трофея в составе «лавин» стал российский форвард Валерий Ничушкин.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-аккаунте компании Sportsnet.