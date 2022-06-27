Первый тренер Кучерова: при второй шайбе «Колорадо» был явный зацеп!

Геннадий Курдин, первый тренер нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, поделился мнением о втором голе «Колорадо Эвеланш» в шестом финальном матче. Эта шайба стала победной не только в матче, но и в серии.
«В этой игре «Колорадо» было лучше. Когда вторую шайбу забили, был явный зацеп! Они побежали ругаться к судье, что он не дал удаление в чужой зоне. Да, не дали, что-то ещё не давали. Они пропустили нарушение и забили. Почему это вызывает такую реакцию? Не сказал бы, что судьи помогали. Если бы гола не было, это бы прошло незаметно», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Для «Колорадо» эта победа в Кубке Стэнли стала первой с 2001 года. Обладателем трофея в составе «лавин» стал российский форвард Валерий Ничушкин.
- 27 июня 2022
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