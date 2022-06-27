Терещенко — о поведении Кучерова и Василевского в финале: эмоции нужно держать при себе

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением о голкипере «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском и форварде команды Никите Кучерове, которые эмоционально отреагировали на поражение команды.



«Негативно отношусь к такому проявлению эмоций. Думаю, там разберутся, что, почему и как. Есть люди, есть сервисмены, команда, конкретный день. Я точно против таких эмоций. Их нужно держать при себе», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, после поражения своей команды российский голкипер Андрей Василевский был в ярости — россиянин со злости начал громить подтрибунное помещение.



Кучеров бросил перчатку в сторону одного из представителей персонала команды и активно высказывал своё негодование. Причина в том, что Кучерову не смогли быстро дать новую клюшку вместо той, которую он сломал за несколько секунд до этого.