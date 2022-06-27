Генменеджер «Тампы» — о Сакике: он построил невероятную команду. Великий руководитель

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа оценил работу Джо Сакика, занимающего аналогичную должность в «Колорадо Эвеланш». В финальной серии Кубка Стэнли — 2022 «лавины» оказались сильнее «молний» со счётом 4-2, завоевав трофей впервые с 2001 года.



«Джо продемонстрировал высокое мастерство в сочетании со скромностью. Он методично построил невероятную команду. С самых низов до вершин. Великий руководитель, а также отличный человек. Я рад за него», — цитирует БрисБуа The Athletic.



Отметим, что Сакик на протяжении всей карьеры, с 1995 по 2009 год, выступал за «Колорадо» в качестве игрока, завоевав вместе с командой Кубок Стэнли в 2001 году. В сентябре 2014 года он был назначен генеральным менеджером «Эвеланш».