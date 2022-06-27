Из вышибалы в философа. Голливудская история тренера, сделавшего «Колорадо» чемпионом

«Колорадо» – уникальная команда, и у неё уникальный тренер. С сегодняшнего дня говорить об этом можно вполне официально. «Эвеланш» выиграли все финалы Кубка Стэнли, в которых играли, а их наставник – Джаред Беднар – стал первым специалистом, завоевавшим титулы в ECHL, АХЛ и НХЛ.

«Посмотрел» 30 игр со скамьи штрафников

Достижение Беднара – неожиданное напоминание о человеке, который в предыдущий раз сделал «Колорадо» лучшим клубом планеты. Боб Хартли тоже побеждал во всех турнирах, участником которых являлся.

На этом параллели между старым и новым чемпионами не заканчиваются. Беднар, как и Хартли, не смог построить успешную карьеру игрока, хотя до последнего предпринимал настойчивые попытки. Джаред – высокий (191 см) и более тяжёлый, чем сейчас – был профессиональным спортсменом восемь лет. Своими габаритами он пользовался по прямому назначению – бил, крушил, ломал и наводил ужас. Беднар провёл 629 матчей на взрослом уровне и почти 30 из них «просидел» на скамейке для нарушителей – в общей сложности он заработал 1787 штрафных минут.

Боб Хартли Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Учитывая стиль игры Беднара, регулярные драки были для него неизбежностью, но сам он редко инициировал конфликты на кулаках. Классическим тафгаем защитник не считался, чаще всего переступая грань правил через силовые приёмы.

Беднар вполне мог пойти и по пути Джона Купера – бывшего финансиста и адвоката, а сейчас главного тренера «Тампы». Выпустившись из юниорской лиги WHL, Джаред оказался не нужен ни одному из клубов АХЛ и принялся выбирать гражданскую специальность. Потом остановился, задумался и решил попробовать себя в Лиге Восточного побережья (ECHL). Молодая организация, которая была образована в конце восьмидесятых, охотно привечала вышибал, готовых играть за несколько сотен долларов в неделю. Там Беднар быстро стал своим: дважды выиграл титул вместе со «Стингрэйс» и всё же добился повышения до АХЛ. Впрочем, все три попытки Джареда обосноваться в лиге классом выше походили скорее на краткосрочные командировки – ни одного полноценного сезона там он так и не сыграл.

В начале нулевых Беднар, которому тогда не исполнилось ещё и тридцати, всё чаще жаловался здоровье. Постоянная игра кость в кость негативно сказывалась на его организме. В последние пару сезонов он открыто признавался партнёрам, что хочет выкинуть коньки куда подальше и зарабатывать на сдаче недвижимости в аренду.

Не хотел становиться тренером

Однако планам на спокойную хоккейную пенсию не суждено было сбыться. В 2002-м Беднар закончил с хоккеем… чтобы снова начать. Через пару месяцев после ухода мысли о возвращении засвербели в его сознании. Джаред собирался вернуться на лёд, когда Джейсон Фитцсиммонс – экс-ассистент в «Стингрэйсе», ставший главным – предложил ему место на тренерском мостике. Фитцсиммонс работал с Беднаром, когда тот ещё играл, и видел, что защитник принимал активное участие в тренерской работе – обсуждал план на игру со штабом и скрупулёзно отсматривал чуть ли не все смены матча.

Переговоры Фитцсиммонса с Беднаром о переквалификации в тренера носили напряжённый характер. Джаред долго упирался, и Джейсону пришлось вытянуть из рукава решающий козырь. «Мне понадобилось примерно шесть-семь кружек пива, чтобы у меня появился помощник тренера, – признался Фитцсиммонс в интервью The Athletic. – Я изложил ему все аргументы, рассказал, как мы будем работать. Мы вместе выиграли чемпионат в 2001 году. Джаред был одним из ментальных лидеров. Он был одним из немногих, на чьи знания я мог положиться».

Эволюция Беднара Фото: twitter.com/ECHL

В итоге Беднар сломался под уговорами, о чём вряд ли жалеет сегодня. В 2007 году он сам стал главным тренером «Стингрэйса», а ещё через два сезона привёл команду к титулу – Кубку Келли. Следующим этапом в карьере специалиста оказался переход в АХЛ. Он трудоустроился помощником в клуб из системы «Калгари», а затем возглавил фарм «Сент-Луиса». Впрочем, дойти до вершины канадцу довелось уже с дублем «Коламбуса» – в 2015-м он взял Кубок Колдера.

Настаивает на бросках и не приемлет крик

Там же Беднар познакомился с Крисом Макфарландом, который ассистировал генменеджеру «Колорадо» Джо Сакику. Именно по совету Макфарланда экс-легенда «Эвеланш» сделал выбор в пользу Беднара в 2016 году, когда искал для «лавин» нового наставника. Сакик предположил, что именно Беднар сможет «прокачать» Натана Маккиннона и Мэтта Дюшейна – ведущих нападающих франшизы, важнейшими достоинствами которых являются взрывная скорость и резкость в движении.

Ещё в ECHL в основе философии Беднара лежало стремление играть в агрессивный хоккей с большим – порой аномальным – количеством бросков. В НХЛ он продолжил придерживаться концепции и за несколько лет сделал «Колорадо» одной из самых бросающих команд. В прошедшем плей-офф игроки «Эвс» наносили в среднем 39,1 броска за матч – это третий показатель в лиге.

Джаред Беднар Фото: Helen H. Richardson/Getty Images

Кроме того, Сакика привлекла модель поведения Беднара. Даже в ECHL, где эмоции часто имеют большее значение для игры, чем мастерство хоккеистов или тактический рисунок, тренер сохранял хладнокровие. Он не повышал голос на игроков – по крайней мере, на публике – и не распекал арбитров. «Эмоции играют важную роль в матче. Не хочу одёргивать ребят. Работа тренера заключается в том, чтобы направлять эмоции и страсть в нужное русло, чтобы они помогали побеждать», – разложил Беднар.

Несмотря на все симпатии Сакика к Беднару, его назначение в «Колорадо» происходило в авральном режиме. Кандидатура специалиста была утверждена лишь за 20 дней до старта сезона-2016/2017. Он не успел ни сформировать свой собственный штаб, ни индивидуально познакомиться с игроками. В результате «Эвеланш» заняли последнее место в регулярном чемпионате, потерпев 56 поражений. Болельщики были вне себя от ярости, но Беднар продолжал без паники гнуть свою линию. К 50 годам это и привело его на хоккейную вершину.