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Фетисов подвёл итоги финальной серии Кубка Стэнли — 2022

Фетисов подвёл итоги финальной серии Кубка Стэнли — 2022
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал итоги финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2).

«Безусловно, в финальной серии физическая сила была на стороне «Колорадо». Затяжная серия полуфинала сказалась на состоянии «Тампы». Тем не менее нужно быть высококлассной командой, как «Тампа», чтобы сыграть в трёх финалах Кубка Стэнли подряд. Все наши ребята, которые бились в финале, молодцы. Поздравляю Валерия Ничушкина, он пополнил наши ряды и стал ещё одним обладателем Кубка Стэнли», — приводит слова Фетисова «РБК Спорт».

Напомним, «Колорадо» одержал победу в финальной серии Кубка Стэнли впервые с 2001 года. Всего на счету «лавин» три титула, также они выигрывали Кубок в 1996 году.

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