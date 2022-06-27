Никитин: Ничушкин может быть благодарен системе «Колорадо», которая дала ему шанс

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин поделился мнением о российском форварде «Колорадо Эвеланш» Валерии Ничушкине, который стал обладателем Кубка Стэнли — 2022 в составе «лавин».



«Он и в ЦСКА тогда играл большую роль. Приятно, что Ничушкин повернул ситуацию в свою пользу, и сейчас, я считаю, он является одним из значимых игроков в «Колорадо». Это всё-таки такая движущая сила в плане движения, помощи обороне.



Он доказал, что нельзя останавливаться в сложной ситуации и везёт тому, кто всегда идёт вверх. Однозначно Валерий может быть благодарен системе «Колорадо», которая дала ему шанс. И за счёт в том числе своего характера он воспользовался своим шансом», – приводит слова Никитина ТАСС.



Отметим, что 49-летний специалист и 27-летний форвард работали вместе в ЦСКА с 2016 по 2018 год.