«Подготовка начинается сегодня». Агент Кузьменко сообщил, что игрок тренируется с отцом

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко, рассказал о начале подготовки хоккеиста к предстоящему сезону Национальной хоккейной лиги.



«Андрей Кузьменко и его звёздный тренер — папа Александр — передают привет всем болельщикам «Ванкувер Кэнакс». Подготовка к сезону начинается сегодня», — написал Мильштейн в своих соцсетях.

Напомним, Кузьменко и «Ванкувер» официально подпишут контракт 13 июля, когда в НХЛ заработает рынок свободных агентов.



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард выступал за санкт-петербургский СКА, набрав 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15» в 45 матчах. В плей-офф Кузьменко принял участие в 16 встречах, заработав 14 (7+7) очков при полезности «-4».