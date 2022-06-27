Валерий Каменский высказался о победе «Колорадо» в Кубке Стэнли

Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию и экс-игрок «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский прокомментировал победу «лавин» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2022.
«Хочется поздравить «Колорадо» с победой. 21 год им понадобился, чтобы вернуть Кубок Стэнли. Хочу поздравить нашего игрока Валерия Ничушкина: он не только выиграл Кубок Стэнли, но и доказал всем, кто писал, что ему пора заканчивать, что у него есть характер, желание, мастерство. Всё это раскрыть ему помогла команда, генеральный менеджер Джо Сакик — он разбирается в хоккее.
В «Тампе» тоже наши ребята были на ведущих ролях, чуть-чуть не хватило. Серия была зажигательной. Думаю, все болельщики остались довольны. Эпоха «Тампы» ещё не закончена. Там много амбициозных ребят, которые вернутся на следующий год и будут доказывать», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 27 июня 2022
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