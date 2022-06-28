«Рад за Ничушкина и Сакика». Каменский — об эмоциях от победы «Колорадо» в финале КС

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» в сезоне-1995/1996 Валерий Каменский поделился эмоциями от победы «Колорадо Эвеланш» в финале Кубка Стэнли.



«Я, конечно, рад за то, что они через 21 год вернули кубок в Колорадо. Естественно, рад за Валерия Ничушкина, который сыграл здорово этот сезон. Дай бог развиваться ему и в дальнейшем. Естественно, рад за Джо Сакика. Ну и вообще за болельщиков «Колорадо», которые очень любят свой клуб и за него переживают», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, в решающей серии Кубка Стэнли — 2022 «Колорадо» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-2. Этот титул стал третьим в истории для «Эвеланш» (1996, 2001, 2022) и первым с 2001 года. Обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» стал российский нападающий Валерий Ничушкин.