Панарин — худший игрок плей-офф по числу потерь. Кучеров — пятый

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал худшим игроком завершившегося плей-офф НХЛ по количеству допущенных потерь, сообщает Evolving Hockey.
За 20 матчей розыгрыша Кубка Стэнли российский форвард 43 раза потерял шайбу. Ближайшие преследователи, одноклубники Панарина, Эндрю Копп и Джейкоб Труба допустили по 29 потерь. Четвёртое место также досталось хоккеисту «Рейнджерс», К'Андре Миллеру. Защитник 28 раз терял шайбу.
Отметим, что пятёрку закрывает российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Форвард «молний» в 23 встречах допустил 28 потерь. Его одноклубник, защитник Михаил Сергачёв, занял 12-е место (21). На 18-й позиции оказался российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, допустивший 17 потерь в 14 матчах плей-офф.
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