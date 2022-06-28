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Никита Кучеров доигрывал концовку плей-офф НХЛ с травмой

Никита Кучеров доигрывал концовку плей-офф НХЛ с травмой
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл концовку плей-офф НХЛ с травмой мениска, сообщает североамериканский журналист Джо Смит в «Твиттере».

В третьем матче финальной серии с «Колорадо Эвеланш» против россиянина грубо сыграл форвард Девон Тэйвз. После его удара клюшкой по рёбрам Кучеров потерял равновесие и врезался в борт.

Смит отмечает, что ещё ряд игроков «Тампы» играли с повреждениями. Так, у форварда Брейдена Пойнта была серьёзная травма мышц бедра. Нападающий Энтони Чирелли играл с повреждением связок колена. Его ожидает операция. У форварда Пьер-Эдуара Белльмара была травма мениска, а у защитника Райана Макдоны — проблемы с рукой.

Напомним, Кучеров стал четвёртым бомбардиром плей-офф, за 23 матча набрав 27 (8+19) очков.

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