The Athletic: Василевский находится на пути к Залу хоккейной славы

Журналист The Athletic Кори Пронман предположил, каких хоккеистов выбрали бы клубы в первом раунде драфта 2012 года, если бы знали, какими они станут к 2022-му. По мнению обозревателя, голкипера Андрея Василевского выбрали бы под первым номером, а не под 19-м. Россиянин ушёл бы в «Эдмонтон Ойлерз».

«Тогда: Василевский был одним из лучших юных вратарей своего времени. Он продемонстрировал первоклассную скорость при перемещениях и игру нижней частью тела в сочетании с отличным хоккейным чутьём. Василевский показал отличные результаты в своём молодёжном клубе. Он отличился на международном уровне среди игроков не старше 18 лет, в том числе лидировал на МЧМ по проценту сейвов в 16-летнем возрасте и будучи первым номером в сборной России U18 уже в 15 лет. В 17 лет он был ведущим игроком молодёжной сборной России, лидируя на МЧМ по проценту бросков.



Сейчас: Василевский в последние годы стал лучшим вратарём НХЛ. Он был ведущим игроком в двух розыгрышах Кубка Стэнли, выигранных «Тампа-Бэй», и, похоже, Васи находится на пути к Залу хоккейной славы», — приводит слова Пронмана The Athletic.