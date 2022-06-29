«Вегас» объявил имена помощников Кэссиди

Опытные специалисты Джон Стивенс и Шон Бурк вошли в тренерский штаб «Вегас Голден Найтс», сообщает официальный сайт клуба.
В «Вегасе» Стивенс будет помогать главному тренеру Брюсу Кэссиди, а Шон Бурк получил должность директора по вратарям и тренера вратарей. Майк Розати, работавший ранее на этой должности, будет менеджером по развитию вратарей и скаутингу.
Стивенс работает тренером в НХЛ более 20 лет. Он имеет работы главным тренером в АХЛ и НХЛ, в качестве ассистента становился обладателем Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз». Бурк был генменеджером сборной Канады на Олимпийских играх – 2018, а позднее работал директором по вратарям в «Монреаль Канадиенс».
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «рыцари» не вышли в плей-офф, после чего главный тренер Питер Дебур покинул клуб. Вместо него был назначен экс-наставник «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди.
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