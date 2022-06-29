Гол Панарина «Питтсбургу» — в топ-10 моментов плей-офф НХЛ по версии USA Today Sports

Журналист известного издания USA Today Sports Мэри Кларк составила топ-10 лучших моментов плей-офф НХЛ сезона-2021/2022. В этот рейтинг попал гол российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, забитый в овертайме седьмой встречи стартового раунда с «Питтсбург Пингвинз».

«В первом раунде было пять седьмых матчей. Однако наиболее запоминающимся моментом, на мой взгляд, является победная шайба Панарина в овертайме встречи с «Питтсбургом», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что в топе оказались гол Ондржея Палата после эффектного паса Никиты Кучерова на последней минуте третьего матча с «Рейнджерс»; голевое пиршество в первой встрече серии между «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз» (6:9); провал голкипера «нефтяников» Майка Смита в финале Восточной конференции; хет-трик Натана Маккиннона в пятом матче с «Сент-Луис Блюз».