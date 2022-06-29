«Спартак» подписал контракт с девятикратным участником чемпионатов мира Индрашисом
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Московский «Спартак» подписал контракт с нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом, сообщается в официальном телеграм-канале красно-белых.
С 31-летним латвийским форвардом заключено соглашение на один год.
Напомним, в прошлом сезоне Индрашис выступал за «Витязь» и «Адмирал». Латвийский нападающий принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно набрав 17 очков. Завершившийся сезон форвард заканчивал в швейцарском «Биле». Кроме того, Индрашис принял участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).
Нападающий играл на девяти чемпионатах мира. В КХЛ Индрашис сыграл 524 матча, в которых набрал 302 (134+168) результативных балла.
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