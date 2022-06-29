Larry Brown Sports: Василевский выглядел разъярённым из-за ощущения бессилия

Издание Larry Brown Sports прокомментировало поведение российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского после поражения в финале Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

«После поражения 1:2 в шестой встрече серии вратарь «молний» Васи выглядел разъярённым из-за ощущения собственного бессилия. Перед вручением Кубка Стэнли «Колорадо» хоккеисты «Тампы» пошли за Василевским в подтрибунку. Там камеры зафиксировали, как Василевский выкрикивал ругательства, пнул стену и швырнул шлем. Вслед за этим режиссёр эфира сию же минуту переключил кадр обратно на лёд.



У Андрея были проблемы на старте решающей серии, но он собрался на оставшиеся четыре встречи. Ворота Василевского в первых двух матчах поразили 11 раз, в оставшихся — девять», — говорится в сообщении.

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