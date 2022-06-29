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Жена Малкина показала домашнюю тренировку мужа на роликах. Видео

Жена Малкина показала домашнюю тренировку мужа на роликах. Видео
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Анна Костерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале выложила видео с домашней тренировки мужа.

На видео показано, как форвард «пингвинов» с клюшкой наперевес на роликах едет по дому.

Напомним, в завершившемся сезоне Малкин принял участие в 41 встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи, суммарно набрав 42 очка. Кроме того, российский нападающий сыграл в плей-офф. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Малкин смог записать на свой счёт 6 (3+3) результативных баллов.

Его контракт с «Питтсбургом» подходит к концу в середине июля. Малкин провёл в стане «пингвинов» 12 лет.

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