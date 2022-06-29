Жена Малкина показала домашнюю тренировку мужа на роликах. Видео
Поделиться
Анна Костерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале выложила видео с домашней тренировки мужа.
На видео показано, как форвард «пингвинов» с клюшкой наперевес на роликах едет по дому.
Напомним, в завершившемся сезоне Малкин принял участие в 41 встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи, суммарно набрав 42 очка. Кроме того, российский нападающий сыграл в плей-офф. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Малкин смог записать на свой счёт 6 (3+3) результативных баллов.
Его контракт с «Питтсбургом» подходит к концу в середине июля. Малкин провёл в стане «пингвинов» 12 лет.
Комментарии
- 29 июня 2022
-
22:28
-
22:19
-
21:47
-
21:15
-
20:57
-
20:42
-
20:26
-
19:53
-
19:21
-
18:55
-
18:30
-
18:15
-
17:48
-
17:18
-
16:50
-
16:24
-
15:50
-
15:36
-
14:36
-
14:21
-
13:18
-
13:07
-
12:27
-
11:54
-
11:20
-
11:09
-
10:52
-
10:35
-
09:52
-
09:37
-
09:25
-
08:54
-
08:37
-
08:16
-
04:21
Партнерский контент