Орлов рассказал, как в «Вашингтоне» относятся к погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мнением о погоне своего одноклубника Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Как выглядит то, что весь «Вашингтон» хочет, чтобы Овечкин догнал и обогнал Гретцки по голам? Это происходит скорее интуитивно. Когда ты в игре, то бурлит адреналин, ты сфокусирован. Когда есть возможность, а Саша открыт — даже без рекорда Гретцки все на него отдают передачу. Потому что ребята понимают: после его броска шайба чаще заходит в ворота, чем нет.



Да, сейчас все думают о рекорде, высчитывают цифры. А мы как партнёры хотим, чтобы у него это получилось. И этого хочет вся система «Вашингтона», потому что он очень многое сделал для франшизы, стал самым популярным игроком в городе. Овечкин пришёл, когда «Кэпиталз» даже в плей-офф не попадали. Но с ним всё поменялось, выиграли Кубок Стэнли. Это дорогого стоит, если Саша побьёт рекорд Гретцки. И особенно это важно для родных Овечкина, которые болеют за него всей душой.



Правда ли, что когда Овечкин достигает какой-то вехи — например, 700 голов за карьеру, — то вся команда идёт на ужин? Такое есть. И бывают командные приколы, когда ставишь деньги на кон. И если достигаешь знаменательного события в карьере, то на эти деньги устраивают ужин. Так что мимо таких вещей в НХЛ проходить не принято. Все обязательно об этом пошутят!» — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Отметим, сейчас на счету Овечкина 780 голов. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Выше находится Гордо Хоу, до которого Овечкину не хватает 21 заброшенной шайбы (801). Лидирует же Уэйн Гретцки, забивший за карьеру в НХЛ 894 гола.