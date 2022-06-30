В «Питтсбурге» сообщили, что Малкин покинет клуб, если не согласится на разумный контракт

Президент по хоккейным операциям «Питтсбург Пингвинз» Брайан Бурк прокомментировал ситуацию с контрактами российского форварда Евгения Малкина и защитника Криса Летанга.

«Это то, что люди должны четко понимать. Дело не в том, что мы не заинтересованы в их возвращении. Мы хотим, чтобы они вернулись, но они должны вернуться на условиях, которые имеют смысл, и не оставить нас со связанными руками. Если этого не произойдёт, они не вернутся. Для нас это очень просто. Мы хотим их вернуть. Они должны вернуться на разумных условиях, иначе они не вернутся», — приводит слова Бурка официальный сайт НХЛ со ссылкой на «Шоу Джеффа Марека».

Малкин и Летанг могут стать неограниченно свободными агентами 13 июля.