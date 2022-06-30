Генменеджер «Миннесоты» прокомментировал обмен Фиалы в «Лос-Анджелес»

Генеральный менеджер «Миннесота Уайлд» Билл Герин рассказал об обмене нападающего Кевина Фиалы в «Лос-Анджелес Кингз». Накануне «дикари» обменяли форварда в «Кингз» на выбор в первом раунде драфта и 19-летнего защитника Брока Фэйбера. «Лос-Анджелес» заключил пятилетний контракт с игроком со средней зарплатой $ 7,875 млн.

«У парня был отличный год, он набрал 85 очков. У нас нет места под потолком зарплат. Честно говоря, чтобы его сохранить, нам пришлось бы обменять двух или трёх игроков, и ещё больше истощить нашу команду. Затем будет следующий год, когда понадобится ещё больше денег. Мы знали, что нам придётся его обменять», – приводит слова Герина официальный сайт НХЛ.

В предстоящем сезоне у «Миннесоты» под потолком будут учитываться $ 12,7 млн за выкуп контрактов форвардов Райана Сутера и Зака Паризе. В двух последующих сезона эта сумма увеличится до $ 14,7 млн.

В сезоне-2021/2022 Фиала провёл 82 матча и набрал 85 (33+52) очков. В плей-офф на его счету три голевые передачи в шести играх.