Кольяно – о завоевании Кубка Стэнли: играть за «Колорадо» было привилегией

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Эндрю Кольяно поделился впечатлениями после победы в Кубке Стэнли и сказал, что хочет снова завоевать трофей в составе «лавин».
«Я действительно считаю, что играть за эту команду было привилегией. Если честно, я всё ещё надеюсь, что будет вариант продолжить двигаться вперёд вместе с этой командой. Когда ты побеждаешь, ты действительно чувствуешь какую-то сильную уверенность, и ты начинаешь думать о том, чтобы сделать это снова и снова вместе с парнями, к которым ты так сильно привязан», – приводит слова Кольяно The Athletic.
35-летний Кольяно был обменян перед дедлайном из «Сан-Хосе Шаркс». В регулярном чемпионате он сыграл за «Эвеланш» в 18 матчах и сделал одну голевую передачу. В плей-офф он отыграл 16 встреч и набрал 6 (3+3) очков.
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