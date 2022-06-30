Овечкин уверен, что за прощальным матчем Сёмина следят в Америке

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал прощальный матч форварда Александра Сёмина, вместе с которым они вместе выступали за столичный клуб в Национальной хоккейной лиге.



«Конечно, грустный момент. Много было интересного. Но жизнь продолжается. Опять же, надеюсь, что в Красноярске Александр сможет поднять хоккей. Следят ли за этим матчем в Америке? Думаю, будут следить, почему нет.



Хоккей 3х3? К сожалению, я не успел принять участие в матче или просто посмотреть. Но, я считаю, правильно, что развивают. Арсений Грицюк стесняется ко мне подойти? А что стесняется-то, мы все в одной лодке, как говорится», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.