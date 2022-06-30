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Заключительный матч Сёмина, как они играли с Овечкиным за «Вашингтон», история ухода из «Кэпиталз»

«Русская тройка — пик моей карьеры». Как Сёмин блистал в НХЛ рядом с Овечкиным
Сергей Емельянов
Как Сёмин блистал в НХЛ рядом с Овечкиным
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Один из самых талантливых российских игроков так и не выиграл Кубок Стэнли, но оставил яркий след в «Вашингтоне».

30 июня в родном для себя Красноярске Александр Сёмин на льду «Платинум-Арены» проведёт свой заключительный матч. Фактически двукратный чемпион мира в составе сборной России повесил коньки на гвоздь ещё после сезона-2020/2021, когда не заключил контракта ни с каким клубом, уйдя из подмосковного «Витязя». Однако с официальным объявлением о завершении карьеры 38-летний форвард выступать не спешил. Окончательно стало ясно, что Александр не вернётся в хоккей в качестве игрока, когда в Красноярске анонсировали прощальный матч Сёмина, после чего сам нападающий в интервью «Чемпионату» подтвердил уход из хоккея.

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Полный состав участников заключительного матча Сёмина долгое время держался в тайне, но даже проскакивавшие в прессе отдельные фамилии внушали уважение. В списке оказались такие игроки, как Антон Худобин, Андрей Марков, Александр Свитов, Виктор Козлов, Дмитрий Орлов, Андрей Николишин и многие другие известные персоны. Разумеется, не могло обойтись столь значимое событие в жизни Сёмина без появления в Красноярске и его бывшего партнёра по «Вашингтону» Александра Овечкина.

«Сёмин свозил на Красноярское «море», отдохнули хорошо. Прощальный матч – такое событие, которое было бы грех пропустить, завтра улетаем уже. Сёмин отвечает за культурную программу, доверяем ему. Конечно, Сёмин — лучший игрок в истории «Вашингтона». Тут других вариантов нет», — сказал Овечкин «Матч ТВ».

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На протяжении последних как минимум 15 лет Овечкин является лицом столичной команды, и ассоциации об Александре первым делом приходят в голову любому хоккейному болельщику, когда он слышит слово «Вашингтон». Но любопытно, что Сёмин впервые оказался в столице США на несколько лет раньше своего легендарного соотечественника.

В 2002 году «Кэпиталз» потратили на Сёмина пик в первом раунде драфта НХЛ, выбрав российского нападающего под высоким 13-м номером. Следующий за драфтом сезон уроженец Красноярска отыграл в «Ладе», после чего летом 2003 года перебрался в Америку. Дебютный год в НХЛ Сёмин провёл на среднем уровне, забросив 10 шайб и сделав 12 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф столичная команда не пробилась, так как в те времена была глубоким аутсайдером.

В следующем сезоне в североамериканской лиге случился локаут, заставивший многих россиян вернуться на родину. Сёмин подписал контракт с «Ладой», с которой добрался до финала Суперлиги, где тольяттинская команда проиграла московскому «Динамо», в составе которого чемпионом России 2005 года стал не кто иной, как Овечкин.

Сёмин и Овечкин

Сёмин и Овечкин

Фото: Patrick McDermott/Getty Images

После завершения сезона-2004/2005 Овечкин отправился за океан, где дебютировал в составе «Вашингтона», тогда как Сёмин отыграл ещё один сезон в России и присоединился к своему тёзке и соотечественнику только спустя год. На протяжении следующих шести сезонов (2006-2012) два Александра вместе играли за столичную команду, и это время стало самым успешным в карьере Сёмина с точки зрения индивидуальных результатов.

Сочетание Сёмина и Овечкина возникло на предсезонке в октябре 2006 года в виде тройки Сёмин — Зубрус — Овечкин. Литовский форвард к старту сезона смог залечить травму колена, и эта тройка быстро стала лидером команды. Однако в ходе регулярки российско-литовская тройка выходила на лёд не так уж и часто, а ближе к концу сезона у Зубруса возникли разногласия с руководством «Вашингтона», и он был обменян в «Баффало».

Овечкин, по неофициальной информации, был очень расстроен этим обменом и после командного собрания даже разбил о стенку свой плейер, заявив, что команда должна приобретать хороших игроков, а не продавать их, но для прессы всё было сказано чинно и благородно. «Не имеет значения, кого мы потеряли и кто пришёл на их место. У нас по-прежнему отличная команда», — сказал Овечкин, и в первом же матче после обмена партнёра набрал 4 (2+2) очка.

В сезоне-2006/2007 Сёмин набрал 73 очка (38+35) в 77 матчах, став вторым бомбардиром в команде вслед за выбившим 92 балла Овечкиным. В следующем сезоне состав «Кэпиталз» дополнил шведский форвард Никлас Бекстрём, и «Вашингтон» впервые с 2003 года добрался до плей-офф, где в серии первого раунда в семи матчах проиграл «Филадельфии Флайерз».

Фото: Greg Fiume/Getty Images

Перед стартом сезона-2007/2008 Сёмин попал в небольшую историю. После чемпионата мира Александру была назначена операция на колене, но форвард не стал её делать. «Вашингтон» оплачивал операцию и хотел контролировать ход восстановления, но россиянин имел право выбирать, где именно её делать.

«Он мог сделать операцию где угодно, но ведь он же не сделал её нигде! И теперь у него точно будут проблемы: восстановиться до начала сезона он уже не успеет. Почему так вышло? Это у него надо спрашивать. Наверное, мозгов у парня много», — говорил тогда Андрей Николишин.

Овечкин в том сезоне хорошо сыгрался с Виктором Козловым и чехом Томашем Флейшманном, а Сёмин практически не появлялся в связке с Овечкиным и сыграл только 63 матча, заработав «-18» по показателю полезности. Зато на концовку регулярного чемпионата «столичные» прикупили Сергея Фёдорова, и тройка Овечкин — Фёдоров — Сёмин запомнилась зрителям динамичной игрой.

Дебютный розыгрыш Кубка Стэнли два россиянина провели на самом высоком уровне, снова став первым (Овечкин) и вторым (Сёмин) бомбардирами команды. На двоих в серии с «лётчиками» они забросили семь шайб и сделали 10 результативных передач, но даже таких показателей не хватило столичной команде для выхода в следующий раунд.

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Карьера Сёмина продолжала развиваться динамично. В октябре 2007 года его признали лучшим хоккеистом лиги (16 очков в девяти матчах), и он вышел в лидеры бомбардирской гонки НХЛ. К двум российским «крайкам», разрывавшим североамериканскую лигу, тогда нередко ставили Никласа Бекстрёма, что выглядело вполне перспективно.

«Надеюсь, Сёмин будет так играть и дальше. Тогда он станет лучшим хоккеистом НХЛ», — говорил Овечкин в ноябре 2008 года, когда оба Александра разнесли «Каролину», набрав на двоих 8 очков.

Регулярку Сёмин завершил на отметке в 79 очков, а в плей-офф и вовсе выбил гроссмейстерский показатель – один балл за игру (14 очков в 14 матчах). «Вашингтон» добрался до второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли, где в семиматчевой серии уступил «Питтсбург Пингвинз».

Следующий год получился самым странным в карьере Сёмина. Он снова был неудержим в регулярном чемпионате, набрав 84 (40+44) очка, попутно установив личный рекорд результативности, который впоследствии превзойти он будет уже не в состоянии. Но в плей-офф Александр просто растворился – две результативные передачи в семи матчах стали одним из факторов провала «Вашингтона» в Кубке Стэнли. Столичная команда не смогла преодолеть барьер первого раунда, снова потерпев поражение в семиматчевой серии – на сей раз от «Монреаль Канадиенс».

Фото: Greg Fiume/Getty Images

Этот плей-офф стал переломным в плохую сторону моментом в карьере Сёмина в «Кэпиталз». Александр постепенно начал затухать и больше уже не приближался к выдающимся отметкам по результативности, хотя резкого падения статистики и не произошло. В двух следующих сезонах он завершал регулярку на 54 очках, но болельщицким мечтам о чемпионской связке двух Александров так и не суждено было сбыться.

Сёмин играл достаточно нестабильно, чтобы быть опорой для тренерского штаба. В ноябре 2011 года Брюс Будро даже усадил его в запас, поскольку в игре россиянина было слишком много ошибок. Овечкин как мог поддерживал соотечественника, но отношения Сёмина с клубом начали портиться.

«Конечно, он очень расстроен. Но он не собирается плакать, он большой мальчик. Я надеюсь, что после возвращения на лёд он будет играть очень хорошо, намного лучше, чем раньше. Я просто ему говорю: не думай об этом. Конечно, трудно сидеть в запасе, когда ты здоров и полон сил. Это тяжёлый момент, но это уже в прошлом», — говорил Овечкин.

После завершения сезона-2011/2012, когда у Сёмина закончился контракт с «Вашингтоном», американский клуб не стал подписывать с ним новый контракт. 26 июля 2012 года Александр подписал однолетний контракт с «Каролина Харрикейнз» с зарплатой в $ 7 млн.

Во время локаута в НХЛ (2012/2013) провёл четыре матча за родной «Сокол» в ВХЛ. К тому моменту уже выигравший два чемпионата мира (2008, 2012) нападающий хотел сыграть их бесплатно, но, согласно регламенту, в ВХЛ минимальная зарплата игрока в месяц составляла 50 тыс. рублей, которые Александр направил на нужды детской команды. Решение выступать за «Сокол» Александр объяснил желанием отдать должное клубу, в котором он делал первые шаги в хоккее, а также дать возможность своим друзьям, близким и другим красноярским болельщикам лично посетить матчи с его участием. После четырёх матчей за «Сокол», в которых Сёмин набрал 4 (2+2) очка, он подписал контракт с клубом КХЛ — с нижегородским «Торпедо». В марте 2013 года контракт с «Каролиной» был продлён на 5 лет, сумма соглашения снова составила $ 7 млн в год.

Третий сезон за «Каролину» для нападающего оказался худшим за время выступления в НХЛ. Сёмин — один из самых высокооплачиваемых хоккеистов в команде — на протяжении всего регулярного чемпионата — 2014/2015 демонстрировал очень низкие показатели результативности, из-за чего главный тренер «Харрикейнз» Билл Питерс был очень недоволен игрой нападающего.

В конце июня «Каролина» выставила Александра на драфт отказов, однако ни один из клубов лиги не захотел забрать Сёмина. 1 июля 2015 года контракт нападающего был выкуплен клубом, и хоккеист получил статус неограниченно свободного агента. Из-за досрочного расторжения соглашения «Каролина» была обязана в течение шести лет выплачивать Александру компенсацию в размере $ 2,33 млн ежегодно.

24 июля Сёмин подписал договор с «Монреаль Канадиенс» сроком на 1 год и общей стоимостью $ 1,1 млн. Но ренессанса не случилось. В канадском клубе Сёмин играл откровенно плохо, даже отдалённо не напоминая себя лучших образцов. 26 ноября Александр провёл последнюю игру в НХЛ, 7 декабря был выставлен на драфт отказов, а уже 10 декабря «Монреаль» разорвал контракт с хоккеистом. За время пребывания в команде Сёмин принял участие в 15 матчах, набрав всего четыре очка, забросив одну шайбу и сделав три передачи.

Фото: РИА Новости

В декабре 2015 года Сёмин вернулся в Россию и подписал контракт магнитогорским «Металлургом», в составе которого сразу же завоевал Кубок Гагарина. Спустя год Александр проведёт крайне неудачный плей-офф КХЛ, в 18 матчах сумев отметиться только двумя результативными передачами, после чего магнитогорский клуб не стал продлевать контракт с Сёминым. Следующий сезон на полноценной основе он отыграл в ВХЛ, снова в составе родного «Сокола». Последним клубом в карьере Александра стал подольский «Витязь», где он отыграл три сезона (2018-2021).

«Со всеми по-своему было хорошо. Классная тройка была Овечкин — Зубрус — Сёмин. Но, наверное, выделю среди всех тройку с Овечкиным и Фёдоровым, это был пик моей карьеры. Русская тройка — тут даже обсуждать ничего не надо. С Бекстрёмом у нас тоже всё было хорошо», — вспоминал Сёмин лучшие моменты в НХЛ после возвращения в Россию.

Один из самых талантливых нападающих в истории российского хоккея так и не выиграл Кубок Стэнли, но его до сих пор с теплотой вспоминают в «Кэпиталз». По сей день со 197 заброшенными шайбами он занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории столичных, и это несмотря на то, что за «Вашингтон» он не сыграл и 500 матчей (497).

«Я себя даже не хочу оценивать. Сыграл так, как мог. А рассуждать, могло быть лучше или хуже, это как-то глупо. Потому что этого уже не вернуть и не пересмотреть. Как прошла карьера, так прошла. В целом я очень доволен тем, что у меня получилось. Ни о чём не жалею», — подытожил Сёмин свою карьеру в недавнем интервью «Чемпионату».

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