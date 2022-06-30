Сёмин — о прощальном матче: тяжеловато сдержать эмоции, но будет другая жизнь

Российский нападающий Александр Сёмин, завершающий профессиональную карьеру, рассказал о своём прощальном матче, который проходит в Красноярске.
«Трудно ли было сдержать эмоции? Тяжеловато было, да, понимал, что мне сложно сказать [прощальную речь]. Это запоминающийся день для меня. Но ничего, будет другая жизнь. Всё будет хорошо. Пока не могу ничего сказать [о том, чем буду заниматься дальше]», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, 38-летний хоккеист является двукратным чемпионом мира (2008, 2009). В Национальной хоккейной лиге Сёмин выступал за «Вашингтон Кэпиталз», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». В Континентальной хоккейной лиге нападающий играл за «Торпедо», «Металлург» и «Витязь», также он выступал в чемпионате России за «Трактор», «Ладу» и «Химик».
- 30 июня 2022
-
18:04
-
17:32
-
17:15
-
17:10
-
16:48
-
16:45
-
16:40
-
16:29
-
16:24
-
15:21
-
15:02
-
14:48
-
14:19
-
14:02
-
13:25
-
12:35
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:33
-
11:20
-
11:01
-
10:37
-
10:21
-
10:03
-
09:44
-
09:39
-
09:07
-
08:51
-
08:41
-
08:19
-
08:00
-
03:33
-
01:03
- 29 июня 2022
-
23:49