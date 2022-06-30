Сёмин — о прощальном матче: тяжеловато сдержать эмоции, но будет другая жизнь

Российский нападающий Александр Сёмин, завершающий профессиональную карьеру, рассказал о своём прощальном матче, который проходит в Красноярске.



«Трудно ли было сдержать эмоции? Тяжеловато было, да, понимал, что мне сложно сказать [прощальную речь]. Это запоминающийся день для меня. Но ничего, будет другая жизнь. Всё будет хорошо. Пока не могу ничего сказать [о том, чем буду заниматься дальше]», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, 38-летний хоккеист является двукратным чемпионом мира (2008, 2009). В Национальной хоккейной лиге Сёмин выступал за «Вашингтон Кэпиталз», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». В Континентальной хоккейной лиге нападающий играл за «Торпедо», «Металлург» и «Витязь», также он выступал в чемпионате России за «Трактор», «Ладу» и «Химик».