«Трактор» опубликовал новый план подготовки клуба к сезону КХЛ

Официальный сайт челябинского «Трактора» показал новый план подготовки клуба к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.
Отмечается, что в первоначальный план внесено одно изменение — перед Мемориалом Ромазана челябинцы проведут два товарищеских матча в Нижнем Новгороде, где сыграют с «Торпедо».
План подготовки «Трактора» к сезону:
13 июля: выход из отпуска, медицинский осмотр;
15 июля – 8 августа: учебно-тренировочный сбор (Челябинск);
4–5 августа: товарищеские матчи с «Торпедо» в Нижнем Новгороде;
9–12 августа: участие в турнире в Магнитогорске;
13–23 августа: учебно-тренировочный сбор (Челябинск);
24–27 августа: участие в Кубке губернатора Челябинской области;
28–31 августа: учебно-тренировочные сборы (Челябинск).
Участниками Кубка губернатора Челябинской области также станут «Автомобилист», «Металлург» (Магнитогорск) и «Барыс».
Напомним, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Металлургом» и ЦСКА.
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