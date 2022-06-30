Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» опубликовал новый план подготовки клуба к сезону КХЛ

«Трактор» опубликовал новый план подготовки клуба к сезону КХЛ
Комментарии

Официальный сайт челябинского «Трактора» показал новый план подготовки клуба к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.

Отмечается, что в первоначальный план внесено одно изменение — перед Мемориалом Ромазана челябинцы проведут два товарищеских матча в Нижнем Новгороде, где сыграют с «Торпедо».

План подготовки «Трактора» к сезону:

13 июля: выход из отпуска, медицинский осмотр;
15 июля – 8 августа: учебно-тренировочный сбор (Челябинск);
4–5 августа: товарищеские матчи с «Торпедо» в Нижнем Новгороде;
9–12 августа: участие в турнире в Магнитогорске;
13–23 августа: учебно-тренировочный сбор (Челябинск);
24–27 августа: участие в Кубке губернатора Челябинской области;
28–31 августа: учебно-тренировочные сборы (Челябинск).

Участниками Кубка губернатора Челябинской области также станут «Автомобилист», «Металлург» (Магнитогорск) и «Барыс».

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Металлургом» и ЦСКА.

Топ-усиление «Авангарда» и уход Кузьменко из СКА. Таблица трансферов КХЛ Топ-усиление «Авангарда» и уход Кузьменко из СКА. Таблица трансферов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022