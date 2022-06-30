«Трактор» опубликовал новый план подготовки клуба к сезону КХЛ

Официальный сайт челябинского «Трактора» показал новый план подготовки клуба к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.



Отмечается, что в первоначальный план внесено одно изменение — перед Мемориалом Ромазана челябинцы проведут два товарищеских матча в Нижнем Новгороде, где сыграют с «Торпедо».



План подготовки «Трактора» к сезону:



13 июля: выход из отпуска, медицинский осмотр;

15 июля – 8 августа: учебно-тренировочный сбор (Челябинск);

4–5 августа: товарищеские матчи с «Торпедо» в Нижнем Новгороде;

9–12 августа: участие в турнире в Магнитогорске;

13–23 августа: учебно-тренировочный сбор (Челябинск);

24–27 августа: участие в Кубке губернатора Челябинской области;

28–31 августа: учебно-тренировочные сборы (Челябинск).



Участниками Кубка губернатора Челябинской области также станут «Автомобилист», «Металлург» (Магнитогорск) и «Барыс».



Напомним, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Металлургом» и ЦСКА.