«Торонто» сообщил клубам НХЛ о готовности обменять права на Илью Михеева

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил, что «Торонто Мэйпл Лифс» проинформировал другие клубы Национальной хоккейной лиги о готовности обменять права на российского нападающего Илью Михеева.



У 27-летнего форварда истекает срок действия текущего соглашения, после чего он может стать неограниченно свободным агентом. Михеев выступает за канадский клуб с 2019 года, по действующему контракту его кэпхит составлял $ 1,645 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ россиянин принял участие в 53 встречах, забросив 21 шайбу и отдав 11 голевых передач при показателе полезности «+16». В плей-офф Михеев принял участие в семи матчах, заработав 4 (2+2) балла при полезности «0».



Напомним, рынок свободных агентов НХЛ откроется 13 июля.



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