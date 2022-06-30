Кадри надел футболку с надписью «нарушение численного состава» на парад «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри приготовил специальную футболку для чемпионского парада клуба по случаю победы в Кубке Стэнли — 2022.



31-летний форвард надел футболку с надписью «нарушение численного состава». Это отсылка к эпизоду из четвёртого матча финальной серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ), когда хоккеисты «лавин» могли нарушить численность игроков, одновременно находившихся на льду во время того, как Кадри стал автором победной шайбы. Позже НХЛ выступила с заявлением, в котором сообщила, что судьи не увидели нарушения правил.

Напомним, Кадри провёл в розыгрыше Кубка Стэнли — 2022 16 матчей, забросив семь шайб и отдав восемь голевых передач при показателе полезности «+7».