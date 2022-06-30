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Руководство «Тампы» начало поиски вариантов для обмена Макдоны

Руководство «Тампы» начало поиски вариантов для обмена Макдоны
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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» начала варианты для поиска обмена защитника Райана Макдоны.

Отмечается, что руководство клуба рассматривает клубы, в которые согласился бы перейти сам 33-летний хоккеист. Игроки «Тампы» были расстроены, узнав о том, что авторитетный защитник и ассистент капитана может покинуть команду. Менеджмент «молний» вынужден пойти на подобные меры, чтобы освободить место под потолком зарплат и получить шанс сохранить неограниченно свободных агентов Ондржея Палата и Ника Пола.

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Макдона принял участие в 71 встрече, набрав 26 (4+22) очков при показателе полезности «+15». В плей-офф на счету защитника 23 матча, где он заработал пять (1+4) баллов при общей полезности «+1».

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