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Знарок рассказал о задачах на посту главного тренера «Ак Барса»

Знарок рассказал о задачах на посту главного тренера «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал назначение на пост наставника казанского клуба.

«Весь тренерский штаб понимает, для чего нас пригласили в „Ак Барс“. Ожидания болельщиков самые высокие, цели клуба понятны. Задача тренеров — за короткий срок создать хорошую команду, которая будет биться за Кубок», — приводит слова Знарка пресс-служба клуба.

Напомним, соглашение между «Ак Барсом» и 59-летним специалистом рассчитано сроком на один год. Ранее Знарок работал в Континентальной хоккейной лиге в ХК МВД (2008-2010), московском «Динамо» (2010-2014), СКА (2016-2018) и «Спартаке» (2019-2021). В 2012, 2013 («Динамо») и 2017 (СКА) году он выигрывал Кубок Гагарина вместе со своими клубами.

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