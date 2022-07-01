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Часть болельщиков освистала Валерия Ничушкина на чемпионском параде «Колорадо»

Часть болельщиков освистала Валерия Ничушкина на чемпионском параде «Колорадо»
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Часть болельщиков «Колорадо Эвеланш» освистала российского нападающего Валерия Ничушкина на чемпионском параде клуба в честь победы в Кубке Стэнли — 2022.

27-летний форвард прихрамывая вышел поблагодарить собравшуюся публику, но некоторые болельщики встретили игрока свистом. Остальные поклонники «Колорадо» похлопали Ничушкину, который провёл шестую игру финала со сломанной плюсневой костью стопы и появился на параде в кресле-каталке.

Видео с инцидентом можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В плей-офф НХЛ Ничушкин забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач в 20 проведённых встречах.

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