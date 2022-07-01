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«Есть основания считать Федотова уклонистом от армии». Полиция ищет вратаря сборной России

«Есть основания считать Федотова уклонистом от армии». Полиция ищет вратаря сборной России
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1 июля в различных точках Петербурга, где потенциально может появиться голкипер сборной России Иван Федотов, дежурит полиция, сообщает «Фонтанка». В случае задержания его доставят в военную комендатуру Петербурга.

По информации издания, в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обратились из военной прокуратуры. «Есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии», – сообщил «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, голкипер был признан лучшим вратарём прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги. В мае вратарь подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», выступающей в НХЛ.

В сезоне-2021/2022 Федотов сыграл 48 матчей, в которых одержал 30 побед при 92,8 % отражённых бросков, коэффициенте надёжности 1,93 и трёх матчах «на ноль». По итогам финалов конференций он был признан лучшим вратарём. Также Иван стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине в составе сборной России. На первое место его поставили 13 главных тренеров клубов из 24.

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