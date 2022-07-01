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Терещенко выразил надежду, что задержание вратаря Федотова не скажется на его карьере

Терещенко выразил надежду, что задержание вратаря Федотова не скажется на его карьере
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на задержание вратаря сборной России по хоккею и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова по подозрению в уклонении от военной службы.

«Мы не знаем всех обстоятельств. Не думаю, что будут какие-то вопросы. Всё уладится и будет нормально. Надеюсь, на его карьере никак не скажется. Есть ФХР. Иван — игрок сборной России, призёр Олимпийских игр. Думаю, урегулируют ситуацию каким-нибудь образом», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне голкипер выступал за московский ЦСКА и был признан лучшим вратарём КХЛ. В межсезонье Федотов подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», выступающей в НХЛ. Также Федотов был вратарём сборной России на Олимпиаде-2022.

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