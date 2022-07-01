Терещенко выразил надежду, что задержание вратаря Федотова не скажется на его карьере

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на задержание вратаря сборной России по хоккею и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова по подозрению в уклонении от военной службы.
«Мы не знаем всех обстоятельств. Не думаю, что будут какие-то вопросы. Всё уладится и будет нормально. Надеюсь, на его карьере никак не скажется. Есть ФХР. Иван — игрок сборной России, призёр Олимпийских игр. Думаю, урегулируют ситуацию каким-нибудь образом», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В минувшем сезоне голкипер выступал за московский ЦСКА и был признан лучшим вратарём КХЛ. В межсезонье Федотов подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», выступающей в НХЛ. Также Федотов был вратарём сборной России на Олимпиаде-2022.
- 1 июля 2022
-
17:59
-
17:56
-
17:44
-
17:40
-
17:32
-
17:28
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
17:03
-
16:29
-
16:16
-
15:27
-
14:25
-
13:19
-
13:04
-
12:34
-
12:05
-
11:05
-
10:52
-
10:41
-
10:36
-
10:10
-
09:27
-
09:17
-
09:09
-
08:34
-
08:26
-
08:10
-
06:31
-
05:48
-
05:29
-
05:12
-
01:15
- 30 июня 2022
-
23:06