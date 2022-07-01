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Стали известны подробности задержания хоккеиста Ивана Федотова

Стали известны подробности задержания хоккеиста Ивана Федотова
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Голкипер сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от военной службы. Стали известны подробности задержания спортсмена после тренировки.

«Вчера мы весь день его снимали. В пятницу у нас была запланирована встреча в Ледовом дворце в 9 утра. Мы встретились, сняли тренировки. У нас с Ваней был план, что мы сначала снимаем во дворце, а потом едем снимать интервью где-то в парке. Из дворца мы вышли втроем: я, Ваня и оператор. На парковке уже стояла толпа людей, человек 10.

Двое человек стояли в маске и камуфляже, остальные были в штатском. Один из них показал Ване удостоверение и что-то сказал. Диалог был коротким, примерно минуту – я ничего не расслышала. Там было четыре автомобиля без каких-то опознавательных знаков. Три легковых и один фургон, Ваню посадили в фургон. Он сказал, чтобы мы ехали на место на такси, а потом с нами свяжется.

В момент, когда его сажали в фургон, я подбежала к одной из машин. Человек не успел закрыть дверь, у меня получилось её придержать. Спрашиваю: «Что случилось»? Мне отвечают: «Ничего». В этот момент человек продолжал пытаться закрыть дверь. Я поинтересовалась, откуда они, мне ответили: «Не важно». На мой вопрос, что мы тут снимали, что мы журналисты, мне сказали: «И что?» Все это в грубой форме, сейчас я еще пересказываю спокойно. На меня наорали: «Девушка, быстро уберите руку». Он захлопнул дверь, и они уехали.

Я подошла к охраннику дворца. Он тоже не знал, кто эти люди, но сказал, что они ждали около часа. После всего случившегося написала Ване, спросив, нужна ли ему какая-то помощь и что вообще произошло. Через час он спросил, сливала ли я информацию о задержании. Увидела эту новость в телеграме и просто обалдела. Ваня подумал, что это сообщила я, но я ничего не сливала. Ваня рассказывал, что в этом дворце он сегодня будет тренироваться впервые, до этого занимался в другом месте. Получается, эти сотрудники все знали и ждали его у конкретного дворца. Меня так трясло, я вообще не знала, кто эти люди», – цитирует слова своего корреспондента «Матч ТВ».

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