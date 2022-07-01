Лишка: это хороший выбор для меня играть в чемпионате КХЛ

Нападающий «Северстали» Адам Лишка рассказал о чемпионате мира, отпуске и продлении контракта с клубом.



«Начну по-порядку! Чемпионат мира для меня сложился удачно, я остался доволен своей игрой. Как национальная сборная мы играли хорошо. Я был в отличной форме, набрал четыре очка в восьми играх.



После чемпионата мы поехали в отпуск. Выбрали Грецию. Несколько дней повалялся на песке и начал подготовку к сезону.



За «Северсталь» я отыграл три сезона и познакомился с товарищами по команде и тренерским штабом. Я чувствовал себя уверенно и прогрессировал с каждым сезоном. Я думаю, что я и наша команда можем подняться ещё выше. Это хороший выбор для меня играть в чемпионате КХЛ», – цитирует Лишку официальный телеграм-канал клуба.

Ранее сообщалось, что хоккеист продлил контракт с клубом. Также в межсезонье им интересовался чешский «Пардубице».